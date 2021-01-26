أفغانستان: مقتل شخص على الأقل فى تفجير سيارة بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، قالت شرطة كابول إن الانفجار وقع فى مدينة كابول، لافتة إلى استمرار التحقيقات حول الحادث.

وحتى الآن، لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث، الذى يأتى فى ظل تصاعد العمليات الإرهابية فى أفغانستان رغم استمرار الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية للوصول إلى تهدئة.