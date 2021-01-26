مظاهرات أمام برلمان تونس لسحب الثقة من الغنوشى

جدة - نرمين السيد - وشهد محيط مجلس النواب، منذ ساعات الصباح الأولى، تعزيزات أمنية مشددة حضرت فيها مدرعات بعدد كبير فى استعدادات فرضها وزير الداخلية بالنيابة رئيس الحكومة هشام المشيشى. وطالب المحتجون فى تونس بوقف القمع الأمنى وإطلاق سراح المتظاهرين، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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