توقيع أول مذكرة تفاهم أمنى بين إسرائيل والسودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان رسمى، اليوم الثلاثاء، اجتمع وزير الاستخبارات الإسرائيلى إيلى كوهين، أمس الإثنين، مع رئيس المجلس السيادى السودانى عبد الفتاح البرهان، حيث ناقش الجانبان سبل إقامة العلاقات بين الدولتين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

كما تم الاتفاق على زيارة وفد من الحكومة السودانية إلى إسرائيل فى وقت قريب، إضافة إلى توقيع أول مذكرة تفاهم فى المجال الأمنى بين الطرفين خلال الزيارة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيلها.

كما ناقش الطرفان إلغاء قانون المقاطعة السودانى ضد إسرائيل، وطرحت مشاريع تعاون ثنائية محتملة فى مجال "المياه والزراعة والطاقة المتجددة والصحة والطيران"، وتعهد الجانبان بتعزيز الاستثمار الاقتصادى والتعاون بين شركتيهما.

ووفقا لـ "إفى"، التقى وفد كوهين، المؤلف من أعضاء من وزارات أخرى ومجلس الأمن القومى الإسرائيلى، بوزير الدفاع السودانى ياسين إبراهيم وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين الذين عقدوا اجتماعات عمل معهم.