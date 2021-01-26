رئيس الوزراء الإيطالى يعلن استقالته من منصبه

وحقق رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ، ما يسمح له بالحفاظ على الائتلاف الحاكم، قبل أقل من أسبوع، من استقالة وزيرين من حزب فيفا إيطاليا بالحكومة من منصيبهما، ما تسبب فى أزمة سياسية خطيرة فى إيطاليا.
وقال كونتى فى اجتماع مجلس الشيوخ أمس"إلى كل أولئك الذين لديهم مصير إيطاليا في قلوبهم، أطلب منكم اليوم: ساعدونا.. ساعدونا على الخروج مرة أخرى في أسرع وقت ممكن."
وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إن كونتى استطاع إقناع أغلبية بسيطة من 156 من أعضاء مجلس الشيوخ بالحفاظ على الائتلاف الحاكم الحالي وعدم إجبارهم على الاستقالة، إلا أن الحكومة لا تزال ضعيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في مواجهة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 140 الذين عارضوا السلطة التنفيذية، جاء دعم كونتي من شركائه في الحكومة: حركة 5 نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي (PD) وتشكيل الحرية والمتساوية، بالإضافة إلى ذلك، صوت بعض أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لصالح رئيس الوزراء، بما في ذلك عضوان من حزب فيفا إيطاليا "إيطاليا حية" ، الحزب الذي أشعل فتيل الأزمة السياسية.
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