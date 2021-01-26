وفاة وزير الدفاع الكولومبي إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي وزير الدفاع الكولومبي "كارلوس هولمز تروجيلو" اليوم/ الثلاثاء/ بعد أيام من دخوله العناية المركزة ، إثر إصابته بفيروس كورونا.
وأضافت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن "خوسيه رينان تروجيلو" شقيق وزير الدفاع الكولومبي أكد نبأ وفاته في تغريدة له على تويتر. وكتب تروجيلو "ببالغ الأسى أبلغ نبأ وفاة أخي".
وكانت الحكومة الكولومبية قد أعلنت في 18 يناير الجاري أن تروجيلو دخل العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس كورونا
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