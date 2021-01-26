خلال يوم.. السعودية تسجل 223 إصابة بكورونا و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي إصابات كورونا في المملكة 366807.

كما سجلت الصحة السعودية بحسب تقريرها اليومي عن حالة الوباء في المملكة 4 وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة الي 6359 حالة.

فيما رصدت الصحة السعودية تعافي 203 حالة خلال الساعات الماضية ليرتقي الاجمالي الي 358340 حالة.

وأشارت الوزارة الي انه لايزال هناك 2108 حالة تتلقب العلاج داخل المستشفيات من بينهم 338 حالة حرجة.