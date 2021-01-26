محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

تسلم محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي صباح، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد عددٍ من سفراء الدول الجدد المعينين لدى الدولة.

ووفقا لصحيفة الاتحاد سلم كلا من مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق، والمعز بن عبد الستار بنميم سفير الجمهورية التونسية، وداميكا مالراج دي سيلفا سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، والدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عُمان، أوراق اعتمادهم.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، تمد يدها بالخير والسلام والاحترام لكل الشعوب والدول الشقيقة والصديقة دون تمييز.

وقال إن: "سياسة دولتنا ودبلوماسيتها التي يرأسها عبدالله بن زايد آل نهيان، تحكمها في المقام الأول العلاقات الإنسانية، وهي قائمة على توازن العلاقات مع هذه الدول في مختلف المجالات، والاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح الوطنية العليا، ودعم وتأييد الجهود الدولية في نشر وتعزيز ثقافة الحوار والسلام بين الدول والشعوب، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بجميع مكوناتها في جميع المناطق والبلدان".

من جانب آخر، أدى عدد من سفراء الدولة المعينين لدى عدد من الدول اليمين القانونية، حيث أقسم كل من محمد إسماعيل السهلاوي سفيرًا لدى البرتغال، وأحمد الحاي الهاملي سفيرًا لدى جمهورية تركمانستان، وراشد سعيد الشامسي سفيرًا لدى جمهورية تشاد، وعلي يوسف النعيمي سفيرًا لدى جمهورية كوت ديفوار، وخالد ناصر العامري سفيرًا لدى جمهورية سريلانكا، ومطر حامد النيادي سفيرًا لدى دولة الكويت، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وأداء اليمين كل من نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وأحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وزكي أنور نسيبة وزير دولة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعدد من المسؤولين.