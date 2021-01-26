عون: لبنان يريد معاودة التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء حرص بلاده على معاودة التفاوض على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وجدد عون خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا اليوم الثلاثاء:"حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية في إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة".
يذكر أن لبنان يواجه نزاعًا على ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل، على حوالي 860 كيلومترًا مربعًا.
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