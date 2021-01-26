اعلن مجلس النواب البحريني موافقته ugn اقتراح مستعجل بشأن إعادة النظر في إجازة عطلة الربيع المقدمة للهيئة التعليمية؛ وزيادة مدتها لتكون أسبوعين بدلا من 5 أيام.
واشار النائب عمار قمبر الي أن مبررات المقترح تأتي نظرًا إلى أن الإداريين والإداريات في المدارس يعملون بصورة يومية منذ بدء العام الدراسي إلى الآن ويتحملون مسؤولية كبيرة، مؤكدا انه من الانصاف عدم اختصار عطلة الربيع إلى خمس أيام.
وذكر قمبر ان مهام الاداريين كثيرة ومنها قياس الحرارة وفحص كورونا واستلام الكتب من أولياء الأمور وتوزيع الكتب الجديدة عليهم وإدخال نتائج فحص كورونا.
وأضاف : من الأجدر أن تكون عطلة الربيع للإداريين والإداريات كالسابق وهي فترة أسبوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحرين.. الموافقة علي مد إجازة عطلة الربيع أسبوعين بدلا من 5 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.