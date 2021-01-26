نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتجاجات في تونس والأمن يغلق الطرق المؤدية إلى مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغلقت قوات الأمن في تونس، اليوم الثلاثاء، الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، بعد اندلاع احتجاجات في عدة ولايات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتجددت الاحتجاجات في الشارع التونسي، وأدت إلى تجدد الاشتباكات وكان عدد من المحتجين قد خرجوا في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، وجرت الاشتباكات خلال محاولة قوات الأمن التونسية منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.

وقد عقد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اجتمًاعا مع كبار المسئولين في وزارة الداخلية، وبحث هذا الاجتماع الوضع الأمني الحالي في البلاد واستعدادات القطاعات الأمنية المختلفة في ضوء الأحداث التي شهدتها عدة مناطق على مدار الأيام الماضية.

و أكد أن أعمال النهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات لا تمت بصلة للتحركات الاحتجاجية، كما ندد بأي دعوات للفوضى.