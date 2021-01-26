وفاة الأميرة طرفة بنت سعود وبيان من الديوان الملكي السعودي وأمراء سعوديون “إنا لله وإنا إليه راجعون”

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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن وفاة الأميرة طرفة بنت سعود وأقيمت عليها صلاة الجنازة في الرياض الآن، اليوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الجاري، ونعى الديوان الملكي السعودي الأميرة طرفة، سائلاً الله لها الرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

وفاة الأميرة طرفة بنت سعود وبيان من الديوان الملكي السعودي

وجاء نص الديوان الملكي السعودي كما يلي:

”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 6 / 1442 في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

ونعى عدد من الأمراء السعوديين وفاة الأميرة طرفة بنت سعود، وكذلك مؤسسة الملك سعود، والذى نعى صاحبة السمو الملكي الأميرة الراحلة طرفة بنت سعود، كما تقدمت مؤسسة الملك سعود بالعزاء للأمير سعود بن فيصل وأبنائه، ولأبناء وكذلك بنات الملك سعود وجميع أسرته.

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كما كتب الأمير فهد بن عبد العزيز بن بندر تغريدة على حسابه الخاص ينعي فيه الراحلة الأميرة طرفة بنت سعود، وقال “إنا لله وإنا إليه راجعون ودعا بالمغفرة والرحمة لعمته طرفة بنت سعود وسأل الله لها الرحمة والمغفرة وتثبيتها عند السؤال.