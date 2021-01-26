رابط طلب تصريح مستوصف وزارة الصحة الكويتية MOH .KUWAIT تعرف على الخطوات الحجز

وزارة الصحة الكويتية تعمل على الحد من انتشار فيروس كورونا، لذا طلبت من المستوصفات العاملة في الكويت عدم استقبال أي من المواطنين الكويتين بدون أن يكون قد حصل على تصريح من الوزارة أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، تعمل الدول على عدم التزاحم والتواجد بإعداد كبيرة في أي من الدوائر الحكومية لعدم انتشار الفيروس بين المواطنين، وفي هذا الإطار الحكومة الكويتية تجعل خروج المواطنين في أضيق الحدود وللضرورة القصوى فقط وبتصريح مسبق.

رابط وزارة الصحة لطلب تصريح خروج للمستوصف

تسمح وزارة الصحة الكويتية للمواطنين في حجز طلبات للعلاج في المستوصفات إلكترونياً، عبر رابط الوزارة من المنازل والذهاب مباشراً إلي المستوصف الراغبين في الكشف فيه في الموعد المحدد للكشف وذالك بسبب تقنين الأعداد والزائرين لتلك المستوصفات والعمل على تقديم الخدمة للمواطنين في ظل الإجراءات الاحترازية القانونية التي حددتها الوزارة للحفاظ على المواطنين من تفشي الفيروس خاصة أن اللقاح المتوفر لم يتم أعطاءه إلي عدد كبير من المواطنين حتى يكون هناك مناعة لدى عدد كبير من المواطنين ضد عدوي الفيروس.

أولاً الدخول على الرابط السابق ذكره.

الضغط على مستطيل الخدمات الإلكترونية من الثلئمة الرئيسية على الموقع.

حجز المواعيد من الخدمات الموجودة ضمن القائمة الرئيسية.

تسجيل الرقم المدني والرقم التسلسلي.

أختيار وتحديد المركز الطبي الذي تود الذهاب إليه من القائمة الموجودة.

تحديد واختيار العيادة التي ترغب في الذهاب إليها.

كتابة رقم الجوال والعنوان والبريد الإلكتروني.

تحديد الموعد والتوقيت للذهاب إلي العيادة.

ثم الضغط على تسجيل طلب تصريح زيارة مستوصف ليتم حجز الموعد والذهاب بأمان لتلقى خدمة العلاج الطبية.

خطوات الحصول على تصريح مستوصف في الكويت