رابط التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر 60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد

رابط التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ هو تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات السعوديين الذين يريدون زيادة دخلهم الشهري أو للمواطنين والمواطنات القادرين على العمل ولكنهم عاطلين ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل ما يخص تمويل نفاذ من معرفة أهم الشروط وطريقة التقديم على منتج نفاذ وأهم مزايا منتج نفاذ المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية الذى يقدم العديد من القروض الميسرة مثل منتج آهل وهو تمويل بدون فوائد ويوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة وتمويل كنف والعديد من التمويلات الأخرى التى تخدم المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية وتحسن من مستوى المعيشة للمواطن السعوديرابط التقديم على نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
يهدف تمويل نفاذ بالمملكة العربية السعودية لرفع مستوى الشأن المالي والنقدي للمواطنين والمواطنات السعوديين بالمملكة وتقليل مستوى البطالة بالمملكة وقد فتح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية باب التقديم للحصول على تمويل نفاذ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فقد فتح للمرحلة الثانية ويستطيع المواطنين الحصول على نفاذ من خلال رابط الحصول على قرض نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعوديةالفئات المستهدفة من قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
فقد حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فئات محددة من السعوديين يستطيعون الحصول على قرض نفاذ بعد توافر الشروط وسوف نعرض لكم الآن هذه الفئات التى سوف تستفيد من تمويل العمل الحر وهي
- يستطيع المواطنين الغير عاملين وبدون دخل شهري التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
- العاملين ويحصلون على راتب 14000 ريال سعودي
- قرض نفاذ متاح لغير المخدومين من التمويلات التقليدية وليس لهم مصادر تمويلية أخرى
حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الشروط والأحكام يجب توافرها لدى المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض نفاذ تمويل العمل الحر وهي كما يلي
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر سعودي الجنسية
- 18 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم لطلب نفاذ و60 عام كحد أقصى
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- أن يكون المتقدم حاصل على التراخيص الضرورية لنشاط توجية المركبات
- يشترط أن يقدم المواطن الراغب في الحصول قرض نفاذ ضمانات لدى بنك التنمية الاجتماعية
- المواطن الراغب في الحصول على تمويل العمل الحر يشترط أن لا يكون مشترك في أى قروض أخرى لدى بنك التنمية الاجتماعية
- لا يزيد قيمة التمويل النقدي عن 60 ألف ريال سعودي و 150 ألف ريال سعودي للتمويل العيني
- ويستطيع العملاء الحصول على معلومات أكثر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
هناك مجموعة من المستندات المطلوبه لكي يتمكن المواطن من طلب تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية وهي
- على المواطن تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية
- تقديم ما يثبت العنوان الوطني
- تقديم رقم الآيبان للمواطن المتقدم
- تقديم رقم الجوال المسجل على نظام أبشر
- تقديم شهادة العمل الحر
- يتميز قرض نفاذ تمويل العمل الحر أنه بدون فوائد
- تمويل العمل الحر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
- يتميز تمويل العمل الحر بأقساط سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات
- يعطى العاطلين فتح حساب بنكي
- حرية الاشتراك في نظام أبشر الالكتروني
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