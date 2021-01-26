رابط التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر 60 ألف ريال بالتقسيط بدون فوائد

رابط التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ هو تمويل مقدم من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات السعوديين الذين يريدون زيادة دخلهم الشهري أو للمواطنين والمواطنات القادرين على العمل ولكنهم عاطلين ومن خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني سوف نعرض لكم كل ما يخص تمويل نفاذ من معرفة أهم الشروط وطريقة التقديم على منتج نفاذ وأهم مزايا منتج نفاذ المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية الذى يقدم العديد من القروض الميسرة مثل منتج آهل وهو تمويل بدون فوائد ويوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة وتمويل كنف والعديد من التمويلات الأخرى التى تخدم المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية وتحسن من مستوى المعيشة للمواطن السعودي

رابط التقديم على نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

يهدف تمويل نفاذ بالمملكة العربية السعودية لرفع مستوى الشأن المالي والنقدي للمواطنين والمواطنات السعوديين بالمملكة وتقليل مستوى البطالة بالمملكة وقد فتح بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية باب التقديم للحصول على تمويل نفاذ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى فقد فتح للمرحلة الثانية ويستطيع المواطنين الحصول على نفاذ من خلال رابط الحصول على قرض نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

الفئات المستهدفة من قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

فقد حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية فئات محددة من السعوديين يستطيعون الحصول على قرض نفاذ بعد توافر الشروط وسوف نعرض لكم الآن هذه الفئات التى سوف تستفيد من تمويل العمل الحر وهي

يستطيع المواطنين الغير عاملين وبدون دخل شهري التقديم على نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

العاملين ويحصلون على راتب 14000 ريال سعودي

قرض نفاذ متاح لغير المخدومين من التمويلات التقليدية وليس لهم مصادر تمويلية أخرى

شروط تمويل نفاذ تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الشروط والأحكام يجب توافرها لدى المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض نفاذ تمويل العمل الحر وهي كما يلي

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر سعودي الجنسية

18 عام هو الحد الأدنى لعمر المواطن السعودي المتقدم لطلب نفاذ و60 عام كحد أقصى

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة العمل الحر لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أن يكون المتقدم حاصل على التراخيص الضرورية لنشاط توجية المركبات

يشترط أن يقدم المواطن الراغب في الحصول قرض نفاذ ضمانات لدى بنك التنمية الاجتماعية

المواطن الراغب في الحصول على تمويل العمل الحر يشترط أن لا يكون مشترك في أى قروض أخرى لدى بنك التنمية الاجتماعية

لا يزيد قيمة التمويل النقدي عن 60 ألف ريال سعودي و 150 ألف ريال سعودي للتمويل العيني

ويستطيع العملاء الحصول على معلومات أكثر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

متطلبات التقديم على تمويل نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة من المستندات المطلوبه لكي يتمكن المواطن من طلب تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية وهي

على المواطن تقديم الهوية الوطنية وتكون سارية

تقديم ما يثبت العنوان الوطني

تقديم رقم الآيبان للمواطن المتقدم

تقديم رقم الجوال المسجل على نظام أبشر

تقديم شهادة العمل الحر

يتميز قرض نفاذ تمويل العمل الحر أنه بدون فوائد

تمويل العمل الحر يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتميز تمويل العمل الحر بأقساط سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات

يعطى العاطلين فتح حساب بنكي

حرية الاشتراك في نظام أبشر الالكتروني

مزايا تمويل نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية