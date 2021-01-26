رئيس طاجيكستان: قضينا على كورونا نهائيًا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس طاجيكستان فى آسيا الوسطى، إمام على رحمن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لم تسجل أى إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ مطلع يناير الجارى، معلنًا أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا تمامًا.





وفى كلمة أمام البرلمان، قال الرئيس الطاجيكستانى: "يمكننا أن نقول بثقة، لم يعد عندنا فيروس كورونا". كما حذر إمام على رحمن، مواطنى طاجيكستان، البالغ عددهم 9 ملايين، من أن ذلك "لا يعنى أن نكون مهملين"، مطالبًا بالاستمرار فى اتباع إجراءات الحفاظ على النظافة، والحجر الصحى لمدة أسبوعين على الوافدين إلى البلاد جوًا. يذكر أن طاجيكستان سجلت رسميًا 13.308 إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء، إضافة إلى 90 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى.

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