ولى عهد البحرين لقائد البحرية الأمريكية: شراكتنا تستند لأسس متينة

جدة - نرمين السيد - التقى صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء البحرينى، اليوم الثلاثاء، بقائد القوات البحرية فى القيادة المركزية الأمريكية، وقائد الأسطول الخامس، الفريق بحرى صمويل بابارو.





ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أكد ولى عهد البحرين على أن الشراكة بين البحرين وأمريكا تستند لأسس متينة وراسخة. وبحث اللقاء بين الأمير سلمان والقائد الأمريكى بابارو، العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات كافة، وخاصة فى المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى استعراض عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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