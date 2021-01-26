بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لتعزيز المساواة العرقية

جدة - نرمين السيد - وسعى بايدن منذ الساعات الأولى لطى صفحة ترامب، واتخاذ العديد من القرارات التى تهدف للعدول عن سياسات الولايات المتحدة خلال حقبة الرئيس السابق، والتى يعد أبرزها: العودة لاتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن إلغاء قرار حظر السفر للدول الإسلامية.

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