زلزال بقوة 4.9 يضرب المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا

جدة - نرمين السيد - وأفادت دائرة الرصد الزلزالى العراقية فى بيان صحفى، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، بأن سكان مدينة الموصل شمال العراق شعروا بالزلزال، الذى لم يبلغ بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراءه حتى الآن.

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