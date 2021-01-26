الإمارات تسجل 3.601 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3.601 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 285,147 حالة.





وبحسب الوزارة، تم تسجيل 7 حالات وفاة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات فى الدولة 805 حالات. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259,194 حالة.

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