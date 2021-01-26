صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يقف عند منعطف حرج

أفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، بأنه يتوقع خسارة 22 ترليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين 2020-2025 بسبب وباء فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن التفاؤل بأن اللقاحات الجديدة ستضع حدًا للوباء وتسمح باستئناف عجلة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى برامج تحفيز في اقتصادات كبيرة، عززت توقعات النمو هذا العام، وصولًا إلى 5,5 بالمئة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الصندوق في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن "هذه التطورات تشير إلى نقطة انطلاق أقوى لتوقعات 2021-22 على مستوى العالم".

ويتوقع الصندوق أن يكون النمو في الولايات المتحدة أعلى بنقطتين مئويتين عن التوقعات السابقة عند 5.5%، في أقوى معدل له منذ 1984. وتوقع الصندوق أن تسجل الصين نموًا بنسبة 8,8 بالمئة.

لكن الصندوق حذر من أن المستقبل يشهد "حالة عدم يقين استثنائية"، والمطلوب مزيد من العمل لتفادي العقبات دون أضرار دائمة.