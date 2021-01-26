رئيس الحكومة الإيطالية يقدم استقالته رسميا لرئيس الجمهورية

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم /الثلاثاء/ استقالة حكومته خلال لقائه مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بمقر الرئاسة في قصر كويرينالي، على أن يواصل الجهاز التنفيذي الحالي العمل كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

ويسعى كونتي للحصول على تكليف جديد من الرئيس ماتاريلا لتشكيل حكومة جديدة ستكون الثالثة من نوعها خلال الدورة التشريعية الحالية، واستمالة برلمانيين لصف الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي لتقوية قاعدة الدعم في مجلس الشيوخ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

يُشار إلى أن هناك حوالي 14 من أعضاء مجلس الشيوخ أبدوا استعدادهم لتقديم يد المساعدة لتشكيل الحكومة الثالثة لكونتي.

وقالت مصادر حكومية موثوقة إن "أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ يقيّمون موقفهم والعمل جار من أجل جمع ما يسمى بالبرلمانيين من ذوي الإرادة في مجموعة الإيطاليين المنتخبين في الخارج وإضفاء الطابع الرسمي على المجموعة قبل بدء رئيس الجمهورية المشاورات السياسية مع الاحزاب بشأن الأزمة.

وتفجرت الأزمة السياسية في إيطاليا في 13 يناير الجاري في أعقاب انسحاب وزيرتين من حزب (إيطاليا حية) الذي يتزعمه ماتيو رينزي من الفريق الحكومي، ويتهم رينزي كونتي بممارسة سلطة الرجل الواحد والجمود، كما انتقد مسودة الحكومة الخاصة ببرنامج صندوق التعافي الوطني (209 مليارات يورو سيمنحها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في شكل مساعدات وقروض) لأنها خلت من التفاصيل وركزت على الإنفاق الحكومي بدلا من الاستثمارات والإصلاحات.