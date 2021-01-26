العراق يسجل 804 إصابات بـ كورونا وشفاء 1625حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي في عموم البلاد. وذكرت الوزارة، أنها "سجلت 804 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، وتماثل 1625 حالة للشفاء".

واضافت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد الوفيات بكورونا بلغت 10 حالات".

وكانت قد عبرت منظمة الصحة العالمية عن تحفظها على أفضلية تلقيح المسافرين بسبب محدودية المخزون من لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة في ذات السياق إلى المهلة الممكنة بين جرعتي موديرنا وانها يمكن أن تمدد لـ 6 أسابيع، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) نصيحة سريرية جديدة اليوم الثلاثاء لعلاج مرضى COVID-19 ، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد الشفاء.

وقالت أيضًا إنها نصحت باستخدام جرعة منخفضة من مضادات التخثر لمنع تجلط الدم.

وذكرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية ، مارجريت هاريس ، في إفادة صحفية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف ، إن فريقًا من الخبراء المستقلين بقيادة منظمة الصحة العالمية ، والموجود حاليًا في مدينة ووهان بوسط الصين حيث تم اكتشاف أولى حالات الإصابة البشرية في ديسمبر 2019 ، من المقرر أن يغادر الحجر الصحي في اليومين المقبلين، لمتابعة عملهم على أصول ظهور الفيروس.

أوصت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بإعطاء لقاح موديرنا المضاد لكورونا على جرعتين بفاصل 28 يومًا ، يمكن تمديدها في ظروف استثنائية إلى 42 يومًا، أي 6 أسابيع.