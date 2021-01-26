أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدة

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طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدة

شن طيران العدوان السعودي اليوم 7 غارات متتالية على محافظة صعدة .

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن غارات طيران العدوان استهدفت مديرية الظاهر الحدودي. طيران العدوان يشن 7 غارات على صعدةشن طيران العدوان السعودي اليوم 7 غارات متتالية على محافظة صعدة .وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن غارات طيران العدوان استهدفت مديرية الظاهر الحدودي. وكان مواطن يمني استشهد أمس بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي 20 غارة على مأرب والبيضاء. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر ممتلكات المواطنين.

(سبأ)



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