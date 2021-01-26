تفاصيل الحجر الصحي في أهم العواصم العالمية

وإلى جانب اختلاف فترات الحجر الصحي، فإن الدول تقدم درجات متفاوتة من الراحة، تتوافق مع مجموعة واسعة من الأسعار، بحسب ما ذكر موقع سكاي نيوز البريطاني.

فيما يلي نظرة على كيفية تطبيق الدول لإجراءات الحجر الصحي للقادمين إليها.

أستراليا

تم إدخال الحجر الصحي الإلزامي للفنادق في أستراليا في نهاية مارس 2020، وهي واحدة من أوائل الدول التي قامت بهذا الإجراء.

وقامت الحكومة الأسترالية بتحديد الفنادق المعتمدة للحجر الصحي، ويتم تحديدها في يوم وصول الزائر.

ووفقا للإجراءات، يتعين على الأشخاص أن يمكثوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأقل، وما يصل إلى 24 يوما إذا رفضوا إجراء اختبار كوفيد، أو حتى يتخلصوا من العدوى إذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية.

وفور وصولهم إلى المطار، يتم نقلهم إلى الفنادق بالحافلة، كما يتم توصيل الوجبات خارج أبواب غرفهم، ويسمح بطلب وجبة توصيل واحدة في اليوم.

وتقدر تكلفة الإقامة في فنادق الحجر الصحي للمسافر الواحد، في نيو ساوث ويلز، بحوالي 3000 دولار للأسبوعين، ويتم إصدار الفاتورة من قبل الحكومة عند المغادرة.

الصين

أما في الصين، التي كانت نقطة اندلاع الوباء في العالم، فيتعين على المسافرين إليها ملء مجموعة متنوعة من النماذج وفحص درجات الحرارة وإجراء اختبار كوفيد-19.

ومنذ وصول المسافرين إلى المطار، يتم اصطحابهم بالحافلة إلى الفنادق المحددة من قبل الدولة، دون تقديم معلومات حول الفندق مسبقا.

ويقوم موظفو الفندق، الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية، بالتواصل مع المقيمين مرتين على الأقل يوميا لتسجيل درجات حرارة الجميع، مع توفير مقياس حرارة لمن يخضعون للحجر الصحي عند وصولهم.

وبعد أسبوع، يتم إجراء اختبار كوفيد-19 ثم قبل نهاية الحجر الصحي مباشرة.

ويتم توفير الطعام، المشمول في السعر النهائي، لكن الجودة والكمية تختلفان بشكل كبير وبعض الفنادق لا تسمح بالتوصيل الخارجي أو تناول الكحول.

وتتراوح تكلفة مسافر واحد لمدة أسبوعين بين645 و1085 دولارا.

هونغ كونغ

في هونغ كونغ، يتعين على جميع الوافدين، باستثناء القادمين من الصين وماكاو وتايوان، أن يخضعوا للحجر الصحي في فنادق محددة لمدة 21 يوما.

ويتعين على القادمين إلى هونغ كونغ تقديم دليل على حجز غرفة في فندق معين قبل أن يتمكنوا من الصعود على متن الطائرة المتجهة إلى الجزيرة.

وتنقل الحافلات، بنصف سعتها، الركاب الذين أثبتت نتائج اختبارهم سلبية في المطار إلى فنادقهم التي حجزوا فيها، حيث سيتم اختبارهم في اليومين الثاني عشر والتاسع عشر من الإقامة في الفندق، الذي سيقدم 3 وجبات يوميا، متضمنة في التكلفة، ويسمح معظمها بالطعام والتوصيلات الأخرى.

تتراوح الأسعار لشخص واحد لمدة 21 يوما من 1300 إلى 134345 دولار أميركي.

الهند

يتعين على الوافدين إلى معظم الولايات الهندية الالتزام بالحجر الصحي في فندق على نفقتهم الخاصة أو في منشأة حكومية مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام على الأقل، إذا جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.

ويتعين على الأشخاص تنزيل تطبيق وملء التحديثات الصحية أثناء الحجر الصحي.

وتتراوح التكاليف من 145 إلى 385 دولارا للشخص الواحد لمدة أسبوع.

إندونيسيا

وإلى الراغبين في السفر إلى إندونيسيا، يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي في فندق معين لمدة 5 أيام، ولكن قبل ذلك، يجب أن يكون لديهم نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية، وذلك في غضون 72 ساعة قبل المغادرة وإجراء اختبار كوفيد آخر عند الوصول.

وسيحتاج الأشخاص الذين يسافرون إلى الوجهة السياحية الشهيرة في بالي إلى اختبار سلبي قبل 48 ساعة من المغادرة.

نيوزيلندا

يجب على أولئك الذين يصلون إلى نيوزيلندا البقاء في عزلة لمدة 14 يوما على الأقل في الفنادق المعينة، وحتى 28 يوما إذا رفضوا الخضوع لاختبار كوفيد.

وينبغي أن يكون لكل مسافر إلى نيوزيلندا قسيمة تؤكد أنه قد تم تخصيص غرفة في فندق له قبل أن يتمكن من حجز رحلة الطيران.

ويتم إجراء اختبار كوفيد-19 في غضون 24 ساعة من الوصول، ويقوم الطاقم الصحي بفحص صحة القادم يوميا، ويتم إجراء المزيد من الاختبارات في اليوم الثالث واليوم الثاني عشر.

وفي الفندق، يتم تقديم 3 وجبات يوميا، ويسمح بتوصيل الطعام والكحول بشكل محدود.

هناك سعر ثابت قدره 3100 دولار للشخص الواحد، و950 دولارا لكل شخص بالغ إضافي في الغرفة، و475 دولارا لكل طفل فوق سن الثالثة في الغرفة.

الفلبين

تشترط الحكومة الفلبينية على الزائرين الالتزام بالحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 14 يوما.

يتعين عليهم إجراء اختبار كوفيد-19 في المطار، ثم يتم نقلهم إلى الفندق على متن حافلة مقدمة من خفر السواحل، أو حجز سيارة أجرة معتمدة من الحكومة.

وفي الفندق، يتم تقديم 3 وجبات في اليوم ويسمح بتوصيل الطعام.

وتسدد الحكومة فاتورة العمال الفلبينيين القادمين من الخارج والذين يتعين عليهم الحجر الصحي.

سنغافورة

يجب عزل جميع الوافدين في فندق معين من قبل الحكومة، ويتم الكشف عنهم بمجرد وصولهم إليه، حيث يجب أن يقيموا فيه لمدة أسبوعين.

ويجب أن يكون بحوزتهم اختبار كوفيد-19 سلبي حصلوا عليه في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، ثم إجراء اختبار آخر حال الوصول إلى المطار، وثالث في نهاية فترة الحجر الصحي، يجب على الزائر دفع ثمنه.

وسيتم نقل المسافرين إلى فندق بالحافلة، ويجب أن يكون لديهم تأمين سفر لتغطية تكاليف علاج كوفيد-19 وتكاليف المستشفى إذا لزم الأمر.

كذلك يجب على الزائر التقدم بطلب للحجر الصحي بالفندق قبل الوصول إلى سنغافورة وسيحصلون على سوار مراقبة إلكتروني أو ساعة ذكية لضمان بقائهم في غرفتهم.

وتبلغ تكلفة الحجر الصحي، التي تشمل 3 وجبات يوميا، حوالي 2000 دولار، ولا تشمل تكاليف اختبارات كوفيد-19 البالغة 200 دولار لكل اختبار.

تايوان

يتعين على جميع الوافدين الدوليين تقديم نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية، صدرت في غضون 3 أيام عمل قبل الصعود إلى الطائرة وعند الوصول.

ويطلب من كل زائر الإقامة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في فندق أو مرافق مملوكة للحكومة أو مساكن، وسيتم نقل المسافرين إلى المنشأة التي لا يمكنهم الاختيار منها، وسيتم تزويدهم بثلاث وجبات في اليوم.

تايلاند

وعلى الراغبين بزيارة تايلاند الإقامة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في فندق معتمد من الحكومة، مع إجراء اختبار كوفيد-19 في اليوم الخامس وآخر في نهاية فترة الإقامة.

وتقدم الفنادق حزما بالتعاون مع المستشفيات، بما في ذلك النقل من المطار الخاص، وسيارة الإسعاف إلى المستشفى إذا لزم الأمر، و3 وجبات في اليوم، وممرضة مناوبة، ومراقبة صحية يومية.

وبعد أن تأتي نتيجة اختبار كوفيد-19 الأولى سلبية، يسمح للكثيرين من الوافدين الوصول إلى مرافق فندقية محدودة مثل المسبح أو ملعب الغولف.

وتتراوح تكلفة الإقامة في الفندق، كحزمة متكاملة، بين 885 و20083 دولارا.