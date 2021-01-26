ميركل عن كورونا: الأمور تفلت من بين أيدينا

جدة - نرمين السيد - ونقل موقع الإذاعة الألمانية عن صحيفة "بيلد"، اليوم الثلاثاء، أن انتقادات ميركل كانت خلال مؤتمر عقد الأحد الماضى، عبر الفيديو مع رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحى فى البرلمان الاتحادى وبرلمانات الولايات.

وذكرت الصحيفة الألمانية استنادا إلى مشاركين فى المؤتمر، بحسب "سبوتنيك"، أن "ميركل" قالت: "الأمور تفلت من بين أيدينا.. يتعين علينا أن نكون أكثر صرامة، وإلا فإننا سنعود إلى ما كنا عليه فى غضون 14 يوما".

وأشارت الصحيفة إلى أن ميركل انتقدت أيضا سفر الكثير من الألمان إلى الخارج، وأنه فى فترة عطلات عيد الميلاد (الكريسماس) كان يسافر يوميا 50 ألف ألمانى إلى جزر الكنارى وجزر المالديف.

وتساءلت "ميركل": "لماذا لا يمكننا حظر هذه السفريات؟".

وتابعت: "يتعين تخفيف حركة النقل الجوى على نحو يحول دون وصول الأفراد إلى أى مكان، متابعة : "ألمانيا بحاجة إلى نظام حدودى أكثر صرامة".

ووصفت "ميركل" طفرات فيروس كورونا بأنه أشبه بالعيش "على برميل بارود".

وأكدت المستشارة الألمانية، أن إعادة فتح المتاجر والمطاعم فى منتصف فبراير المقبل غير مؤكد، لافتة إلى أنه فى حالة إعادة الفتح فلا بد أن يكون الترتيب على النحو التالى: مراكز الرعاية النهارية والمدارس أولا، ثم المتاجر، ثم المطاعم.

وحسب أحدث تقرير يومى لمعهد "روبرت كوخ" الألمانى لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التى تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ستة آلاف و408 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية، وسجل المعهد 903 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس فى غضون 24 ساعة.