مقتل 3 فى انفجار دراجة نارية مفخخة شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لمصادر محلية بمدينة تل أبيض، كان قائد الدراجة المفخخة بين القتلى، حيث انفجرت الدراجة عند دوار البلدية بوسط المدينة فى ساعة مبكرة قبل ازدحام المدينة.
وتسيطر فصائل سورية مسلحة ينتمون للجماعات المتطرفة الموالية لتركيا على مدينة تل أبيض، التى شهدت أكثر 10 تفجيرات بسيارات مفخخة ودراجات نارية مفخخة منذ أكتوبر 2019، ما أسفر عن وقوع مئات القتلى والمصابين.
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