إيران تهدد بمنع وكالة الطاقة الدولية من تفتيش مفاجئ لمواقعها النووية

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يطالب اتفاق إيران النووى، حكومة طهران بتنفيذ بروتوكول إضافى يوفر للمفتشين حرية واسعة النطاق للاطلاع على معلومات عن الأنشطة النووية الإيرانية والقدرة على تفتيش أى موقع يرون ضرورة تفتيشه للتحقق من أن هذه الأنشطة سلمية.
وفى محاولة لاستخدام سياسة حافة الهاوية، قال على ربيعى، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن أولى الخطوات لتقييد عمليات التفتيش المرتبطة بالبروتوكول الإضافى ستبدأ فى الأسبوع الأول من شهر إسفند فى التقويم الفارسى الذى يبدأ يوم 19 فبراير.
وفى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون الإيرانى الرسمى، أضاف ربيعى:"قانوننا واضح جدًا فيما يتعلق بهذا الأمر.. لكنه لا يعنى أن إيران ستوقف أعمال تفتيش أخرى تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأقر البرلمان الإيرانى الذى يهيمن عليه المحافظون، خلال ديسمبر الماضى، قانونًا يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووى إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية فى غضون شهرين.
وقالت إيران مرارًا إن بإمكانها سريعًا العدول عن انتهاكاتها للاتفاق إذا رُفعت العقوبات الأمريكية، وقال ربيعى "بالطبع لن يكون لدى واشنطن كل الوقت.. الفرصة محدودة للغاية".
وكان الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن، الذي تولى السلطة قبل أسبوع، قال إن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق إذا عادت إيران للالتزام به.
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