وأكدت الحكومة الصومالية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، وقوع القتال الذى تركز فى مدينة بلد "حواء" المتاخمة لكينيا.
وقال وزير الإعلام الصومالى عثمان دبى: إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا فى الاشتباكات بينهم خمسة أطفال وتغلبنا على العدو وأسرنا 100 منهم".
من جهته، أعرب مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى إسماعيل شرقى اليوم عن قلقه إزاء الوضع فى منطقة "جدو" بالصومال، مشددًا على الحاجة إلى ضبط النفس والحوار من جميع الأطراف المعنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط 10 قتلى فى اشتباك بين الجيش الصومالى وقوات ولاية جوبالاند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.