سقوط 10 قتلى فى اشتباك بين الجيش الصومالى وقوات ولاية جوبالاند

جدة - نرمين السيد - لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم إثر اشتباكات فى منطقة "جدو" جنوب غرب الصومال قرب الحدود مع كينيا بين الجيش الاتحادى الصومالى وقوات ولاية "جوبالاند" الإدارية ذاتية الحكم وفق مصادر محلية.





وأكدت الحكومة الصومالية، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، وقوع القتال الذى تركز فى مدينة بلد "حواء" المتاخمة لكينيا.

وقال وزير الإعلام الصومالى عثمان دبى: إن ما لا يقل عن 10 أشخاص قتلوا فى الاشتباكات بينهم خمسة أطفال وتغلبنا على العدو وأسرنا 100 منهم".

من جهته، أعرب مفوض السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى إسماعيل شرقى اليوم عن قلقه إزاء الوضع فى منطقة "جدو" بالصومال، مشددًا على الحاجة إلى ضبط النفس والحوار من جميع الأطراف المعنية.