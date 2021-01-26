رابط موقع التسوق Franck Namani بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان يرتدي جاكيت من نفس الماركة

أثار جاكت الأمير محمد بن سلمان ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول بعض الصور التي تظهر ارتدائه لجاكت من ماركة Franck Namani أثناء حضوره اجتماع مع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات الدولية، حيث أنه قام بلفت انتباه الكثير من المواطنين ورجال الأعمال، وقاموا بالدخول على موقع التسوق الخاص بهذا المتجر لطلب شراء هذا الجاكت، مما أدى إلى سقوط الموقع الإلكترونى للمتجر لكثرة الدخول والضغط عليه، حيث أن هذا الإقبال الذى حدث على هذا الموقع لم يحدث من قبل.

جاكت الأمير محمد بن سلمان من Franck Namani

تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور للأمير محمد بن سلمان مرتديا جاكيت ذات اللون البنى من ماركة Franck Namani العمالية خلال عقده اجتماع هام للإفصاح عن خطة صندوق الاستثمارات الدولية، وهو ما تسبب في ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى وإعجابهم الشديد بهذا الجاكت، كما أنه تسارع الكثير من المواطنين لشرائه من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمتجر، حيث أن الكثير من المواطنين السعوديين يتخذون الأمير محمد بن سلمان رمزا للأناقة، وهو ما دفعهم لطلب هذا الجاكت والإقبال عليه، وهذا تسبب فى إيقاف وعطل للموقع الإلكتروني للمتجر ونفاذ جميع كميات وألوان الجاكت بالكامل من على الموقع، كما أن هذا الإقبال الذى حدث خلال الساعات الماضية لم تشهده هذه الماركة العالمية من قبل، كما أن ثمن هذا الجاكت يقدر حوالى 25000 ريال سعودى وهو ما يجعله فى متناول بعض الفئات السعودية المقتدرة ورجال الأعمال السعوديين.

رابط موقع التسوق Franck Namani

تعد ماركة Franck Namani واحدة من أهم الماركات العالمية المختصة بملابس النساء والرجال، حيث أنها تتميز بصناعة الجواكت الفخمة التى تدل على الأناقة والرقى، كما أن هذه الماركة تصدرت خلال الساعات الماضية محركات البحث وأصبحت ترند بسبب الجاكيت الذى كان يرتديه الأمير محمد بن سليمان من هذه الماركة خلال ظهوره فى اجتماع اليوم مع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات الدولية، واليكم رابط موقع التسوق Franck Namani وهو ما جعل الموقع الإلكترونى لهذا المتجر يلقى إقبالا كبيرا وضخما من قبل المواطنين ورجال الأعمال السعودين لطلب هذا الجاكت، وأدى ذلك الهجوم على الموقع على نفاذ جميع الكميات الخاصة للجاكت فى ساعة واحدة فقط، وأدى ذلك إلى سقوط الموقع الإلكترونى بسبب ضغط الزوار عليه، ويبلغ ثمنه حوالى 7405 ألف دولار أمريكي, وهو ما يعادل 25000 ريال سعودى.