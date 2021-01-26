شدات ببجي الطرق الأمنة لشحنة بطريقة سهلة 2021 عملات المستقبل

شدات ببجي ، ماهي وكيف يتم استخدامها؟ بالتأكيد اغلب القراء سمعوا عن لعبة ببجي وهي لعبة تصنف من أنماط ألعاب البقاء، حيث يدخل فيها 100 شخص مجتمعين في خريطة محددة من خرائط اللعبة وهذا هو اللعب بشكل فردي أو أن تلعب مع فريق مخصص من الأصدقاء، عند الانطلاق يبدأ جميع اللاعبين من الصفر بدون أسلحة، أيضا دون ذخيرة وفي معظم الأوقات دون ملابس أيضا، ثم توجب عليك الهبوط في منطقة محددة وعليك أن تقوم بتجميع الذخيرة والأسلحة والملابس وكل ما تراه قابلا للاستخدام من أجل تهيئة نفسك.

أهمية شدات ببجي داخل اللعبة

أما بالنسبة لأهمية عملات ببجي فهي تساعد في شراء أي شئ داخل اللعبة، مثل الأزياء والأسلحة الخ…. ويمكنك استعمالها في upgrade العضوية الى الرويال باس الذي يُتيح لك المزيد من الجوائز كلما تقدمت في اللعبة.

أسهل الطرق لامتلاك عملات ببجي الافتراضية

من اسهل الطرق لامتلاك عملات ببجي الافتراضية ، هو عن طريق شراء ” شدات ببجي ” PUBG Unknown Currency، والتي هي بطاقة ببجي وشحنها وبذلك يمكنك الاستفادة بها داخل حسابك الخاص في اللعبة، وهي لها أماكن بيع متعددة داخل المملكة العربية السعودية، ولكن اشهرهم هو موقع بطاقاتي المتخصص في بيع جميع بطاقات الألعاب .

شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات ITunes

وهي بطاقات خاصة بالايفون او نظام ios عامة ، عن طريق رصيد Apple ID يمكنك شحنها بكل سهولة.

شحن عملات ببجي ببطاقات جوجل بلاي

وهي بطاقات خاصة بنظام الاندرويد فقط ، ويمكنك عبر بطاقات جوجل بلاي شحنها بكل سهولة.

وتعتبر تلك الطرق من الطرق الآمنة لشحن شدات ببجي حتى لا تتعرض لخطورة السرقة أو الابتزاز وهناك مواقع أخرى آمنة منهم pubg midasbuy ، Pubg. Mobile .us ويمكن أيضا الشحن عن طريق SIM وعبر كل هذه الطرق عزيزي القارئ يمكنك أن تشحن بطاقة الببجي الخاصة بك بطريقة آمنة حيث اغلب مستخدمي اللعبة يحبون الأشكال الغريبة والملابس التي تتيحها اللعبة.