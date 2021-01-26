خطوات شراء بيت عن طريق سامبا 2021 شروط تمويل بيت الخير بنك سامبا samba 1442

المنزل أهم ما يبحث عنه المواطن والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والذي يشتمل على كافة المرافق وفي أماكن مناسبة، لذلك نقدم لكم خطوات شراء بيت عن طريق سامبا 2021 -1442 التي تتم بشكل إلكتروني من الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك، حيث وضع شروط تمويل بيت الخير بنك سامبا 1442 وكيفية الحصول على التمويل العقاري، لابد أولاً من الإلمام بكافة المميزات المقدمة عبر بنك samba وشروط الأهلية، ثم خطوات تقديم طلب من أجل تمويل لشراء فيلا جاهزة أو قيد الإنشاء، كما نبين لكم وجه المقارنة بين بنك سامبا والبنوك الأخرى من أجل شراء بيت أو منزل.

شراء بيت عن طريق سامبا 2021 -1442

التمويل العقاري في بنك سامبا يشمل الكثير من برامج التمويل سواء لشقق سكنية، وعمارات سكنية، أو تمويل أراضي، وكذلك تمويل بناء منزل، وتمويل لشراء فيلا جاهزة أو قيد التشطيب من خلال الدخول على موقع بنك سامبا على صفحة التمويل العقاري، وستجد كافة مصادر التمويل العقاري، ومنها تمويل بيت الخير العقاري، وهو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، لشراء بيت أو فيلا أو شقة، وهو تمويل لا يحتاج المتقدم عليه لمبلغ كبير كدفعة مقدمة، والقسط الشهري خلال فترة التمويل لمن يتغير.

التمويل العقاري المدعوم من سامبا

يقدم بنك سامبا تمويل بناء منزل بالاشتراك في صندوق التنمية العقارية لبناء المنزل، من خلال الحصول على دفعات نقدية حسب مراحل البناء أو دفعة واحدة، وكافة برامج التمويل العقاري بنك سامبار لابد من توافر شروط الأهلية، ومعرفة المميزات التي يقدمها البنك لعملاءه، ولهذا نوفر لكم في موقع ثقفني ما هي مميزات التمويل العقاري بنك سامبا.

التمويل العقاري يصل إلى 3 مليون ريال سعودي

تم إجازة التمويل من هيئة الرقابة الشرعية

يمكن للمتقدم الحصول على 90% من قيمة العقار بالنسبة للمسكن الأول

توافر تأمين تكافلي مجاني على العقار ضد المخاطر

تمويل البناء الذاتي بدون كفيل

فترة سداد التمويل يصل إلى 25 عام

يوفر خيار التضامن مع الأقارب من الدرجة الأولى

مع بيت الخير هامش ربح ثابت

في حالة الوفاة أو العجز الكلي يسقط الحق في الأقساط المتبقية

مميزات التمويل العقاري للبناء الذاتي سامباشروط تمويل بيت الخير من سامبا

لابد من توافر شروط الأهلية التي حددها البنك وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

لا يقل عمره عن 21 عام

ألا تقل خدمة العميل لدى الجهة الحكومية أو شبه الحكومية عن شهر واحد

إذا كان العميل بجهة عمل خاص ألا تقل خدمة العميل عن ثلاثة شهور

بالنسبة للراتب لا يقل عن 3000 ريال

يتم الدخول على رابط موقع سامبا تقديم طلب إلكتروني

لابد من تقديم المستندات لهوية سارية، وتعريف جهة العمل، ثم خطاب بموافقة جهة العمل لتحويل الراتب

ثم الضغط على قدم طلب الآن

يحولك إلى صفحة تعبئة نموذج طلب تمويل عقاري

خطوات تقديم طلب شراء بيت عن طريق ينك سامباشراء بيت عن طريق البنوك السعودية

سبق وقدمنا لكم الشروط وخطوات التمويل العقاري في أكثر من بنك بالمملكة العربية السعودية، ولهاذ نقدم لكم شروط شراء بيت بنك الراجحي، وكذلك الشروط التي وضعها البنك السعودي للاستثمار saib، من أجل معرفة الأفضل، مثل التمويل العقاري البنك الأهلي، وبحثنا كذلك في بنك البلاد بالسعودية، ويأتي ذلك ضمن خدمات موقع ثقفني للسعوديين لتجميع كافة ما يهم المواطن ويبحث عنه من خدمات في حالة الاحتياج إلى تمويل عقاري، أو قرض شخصي مدعوم.

حاسبة التمويل العقاري بنك سامبا 1442

قدمنا لكم للمقارنة بين البنوك حاسبة التمويل لجميع البنوك، بسهولة يمكنك معرفة قيمة التمويل العقاري الذي تستطيع الحصول عليه من خلال الدخول على حاسبة سامبا للتمويل، وهذه الحاسبة تمنحك حساب مبلغ التمويل ومدته التي تختلف باختلاف العمر والدخل الشهري.

وكما نرى تتضمن الحاسبة معرفة:

التمويل العقاري

والتمويل الشخصي

من خلال تعبئة نموذج الحاسبة والبيانات المطلوبة بها حتى تستطيع معرفة قيمة تمويلك الشخصي والعقاري في بنك سامبا.