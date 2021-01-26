On time sport HD تردد القناة ومتابعة مبارة الأهلي وبيراميدز ومباريات كأس العالم لكرة اليد

On time sport HD تردد القناة ومتابعة مباره الأهلي وبيراميدز التي تنطلق في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر يناير 2021، التي ينتظرها ملايين المشاهدين في الوطن العربي وخاصة في مصر حيث تعد المبارة من المباريات الحماسية لأسباب عديدة منها انتقال نجوم النادي الأهلي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف أكرامي لنادي بيراميدز، والعديد من الأسباب الأخري، حيث تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل المبارة على ترددها الجديد.

حيث يتصدر النادي الأهلي بفارق الأهداف عن نادي الزمالك الذي يتساوى معه في عدد النقاط ويأتي بيرميدز من بعيد يحاول تعويض النقاط التي فقدها في المباريات السابقة، حيث يعد الانتصار لكلا الفريقين له طعم اخر، ولا سيما وان بيرميدز كان له الأفضلية في المباريات السابقة ويسعى النادي الأهلي بكل قوة بتحقيق الانتصار.

تقدم قنوات اون تايم سبورت ثلاث قنوات رياضية متميزة تعرض لكم كافة مباريات الدوري المصري الممتاز يمكنك مشاهدتها عبر التردد التالي:



التردد: 11449

القناة: on time sports 1

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 12564

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

تقدم قناة اون تايم سبورت 3 التي تم انطلاقها حديثاً مباريات كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، والمشارك فيها العديد من الدول أبرزها الدينمارك وقطر ومصر وتشيلي، حيث يمكنك مشاهدة كافة المباريات علي التردد التالي:

التردد: 12303

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

كما تقدم مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية العديد من البرامج الرياضية المميزة، وكذلك إذاعة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية سواء كانت الكونفدرالية الإفريقية أو أبطال الدوري التي يمثل مصر فيها في آخر نسخة الأهلي والزمالك الذين وصلوا إلى نهائي هذه البطولة واحرز البطولة الأفريقية الأهلي المصري.