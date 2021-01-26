احلى بسبوسة بالشوكولاته في البيت مثل البسبوسة الجاهزة عند الحلواني مرمله ولذيذه وشهيه

طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة البسبوسة من أكثر أنواع الحلوى الشرقية شهرة على مستوى البلدان العربية، حيث تتمتع البسبوسة بطعم لذيذ وشهي جدًا، كما أنها تحتوي على نسبة عالية غ السعرات الحرارية، مما يساعد على مد الجسم بالحيوية والنشاط، ومن المعروف أن نجاح البسبوسة يعتمد في الأساس على المكونات والمقادير، حيث يجب الالتزام بالمقادير حتى نحصل على نتيجة جيدة، فمن خلال هذه المقالة سوف نعرض طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة بالمقادير المضبوطة. طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة:- طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة:- مقادير البسبوسة:- كوبين إلا ربع من سميد البسبوسة.

ثلث كوب جوز هند ناعم.

ثلاث ملاعق ونصف من الكاكاو الخام.

كوب إلا ثلث سكر ناعم.

ملعقتين صغيرتين بكينج بودر.

نصف ملعقة كبيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة ملح ناعم.

رشة بيكربونات الصوديوم.

كوب إلا ثلث زبادي.

فنجان زبدة سائلة.

بيضة واحدة.

مقادير الشربات:-

كوبين كبيرين سكر.

كوبين ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير:- نحضر وعاء كبير وعميق ونضع به سميد البسبوسة ، ثم نضيف له جوز الهند والكاكاو الخام والسكر والفانيليا البيكنج بودر والملح ونقلب قليلاً.

، ثم نضيف له جوز الهند والكاكاو الخام والسكر والفانيليا البيكنج بودر والملح ونقلب قليلاً. ثم نقوم بإضافة الزبادي وبيكربونات الصوديوم والبيضة والزبدة ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نحضر صينية مخصصة لعمل البسبوسة وندهنها بالزبدة أو الطحينة ونضع بها خليط البسبوسة، ونوزعه بشكل متساوي.

وندهنها بالزبدة أو الطحينة ونضع بها خليط البسبوسة، ونوزعه بشكل متساوي. نترك البسبوسة لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تتماسك قليلاً، ثم نقوم بتقطيع خليط البسبوسة على شكل مربعات.

ثم نضع الصينية في فرن ساخن مسبقًا بدرجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة تقريبًا إلى أن تنضج تمامًا.

لتجهيز الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به السكر والماء ونضع الوعاء على نار متوسطة.

نقلب الخليط جيدًا حتى يذوب السكر بشكل تام، ثم ننتظر حتى الغليان ثم نخفف النار ونترك الوعاء على نار هادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

نقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب قليلاً ثم نطفئ نار الموقد ونترك الشربات إلى أن يبرد.

ثم نخرج الصينية خارج الفرن ونضع عليها الشربات البارد فور خروجها من الفرن، ثم نترك صينية البسبوسة إلى أن تبرد تمامًا ثم نقطعها مرة أخرى.

وبذلك تكون البسبوسة بالشوكولاتة جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:-

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