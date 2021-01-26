فرنسا تحث إيران على احترام الاتفاق النووي لتعود إليه أميركا

قالت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، إن على إيران التوقف عن "أي استفزاز والعودة إلى احترام التزاماتها"، في إطار الاتفاق النووي المبرم في 2015، "إن أرادت عودة الولايات المتحدة إليه".
وأوضح مستشار في قصر الإليزيه، أنه في حال كانت إيران "جدية بشأن المفاوضات، وإن أرادت التزام جميع الأطراف المعنية بالاتفاق، فيجب أن تمتنع أولا عن أي استفزازات أخرى".
كما شدد على أنه ينبغي على طهران أن "تحترم ما توقفت عن احترامه، أي التزاماتها"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع إيران.
وفي وقت سابق من يناير الجاري، أعلنت إيران أنها بدأت إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي.
ونددت الولايات المتحدة بهذا القرار، واصفة الخطوة بأنها "ابتزاز نووي".
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