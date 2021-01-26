مصر.. تعرف على آخر مستجدات قضية فتاتي "التك توك"

حكم قاضي غرفة المشورة، بمحكمة جنح العباسية، الثلاثاء، بتجديد حبس كل من مودة الأدهم وحنين حسام، 45 يوما على ذمة قضية الإتجار بالبشر.
وحسبما ذكر موقع صحيفة "الأهرام" المصرية، فقد تبين من التحقيقات، ارتكاب المتهمتين جريمة الإتجار بالبشر، باستخدامهنّ فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول على منافع مادية، باستغلال حالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية.
وكان القضاء المصري، قد قرر منتصف الشهر الجاري، تمديد حبس الشابتين المؤثرتين على تطبيق "تك توك" بعد أن وجهت إليهما تهمة الإتجار بالبشر استنادا إلى فيديوهات قامتا بنشرها.
وأوقفت حنين حسام في أبريل بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على "تك توك" تعلن فيه لمشتركيها البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أن الفتيات يمكنهن كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي مايو 2020، تم القبض على مودة الأدهم التي لديها مليونا متابع على إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اعتبرت فاضحة.
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