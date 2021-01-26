جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الثلاثاء حرص بلاده على معاودة التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبلاد، والتى توقفت بعد الوصول إلى طريق مسدود مع إسرائيل.





وخلال لقائه مع سفيرة الولايات المتحدة فى لبنان، دوروثى شيا، اليوم الثلاثاء، قال عون:"حرص لبنان على استمرار علاقات الصداقة والتعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأمريكية فى إطار من التفاهم والاحترام المتبادلين والتمسك بالقيم المشتركة". وكانت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على ترسيم الحدود البحرية توقفت قبل أكثر من شهرين، بسبب النزاع على نحو 860 كيلومترًا مربعًا فى ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عون: لبنان حريص على معاودة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.