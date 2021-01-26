أبو الغيط: الفلسطينيون عانوا من ضغوط غير مسبوقة خلال السنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - ​أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الفلسطينيين عانوا خلال السنوات الأربع الماضية من ضغوط غير مسبوقة مارستها ضدهم الإدارة الأمريكية المنقضية، مضيفاً أن القضية الفلسطينية تعرضت لنوع من التجاهل المتعمد، ومن تطبيق نهج غير متوازن ينظر إلى القضية بعين واحدة فيرى الحقوق من زاوية الطرف الإسرائيلى وحده، وكأن الطرف الآخر – الواقع تحت الاحتلال – ليس موجودا أو كأن المطلوب منه هو مجرد تماشى مع ما يفرض عليه فرضًا.





​جاءت كلمات السيد الأمين العام فى جلسة عقدت اليوم 26 الجارى لمناقشة "الحالة فى الشرق الأوسط، بما فيها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة"، وعُقدت الجلسة برئاسة تونسية، وبمشاركة رفيعة المستوى من وزراء خارجية فلسطين وروسيا وأيرلندا والنرويج.

​وشدد أبو الغيط، فى كلمته على أن المجتمع الدولى، ممثلاً فى مجلس الأمن لازال يعتبر – وبالإجماع – حل الدولتين الصيغة الوحيدة المقبولة لإنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولازال يرى أن الاستيطان غير شرعى وغير قانونى، ولازال ينظر إلى إعلان القدس عاصمة لإسرائيل بوصفه إجراء غير قانونى، ويخالف منطق الحل عبر التفاوض، ولازال يرى أن حدود 1967 لابد أن تمثل المرجعية فى تعيين الحدود المستقبلية بين دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة.

​وأوضح السيد الأمين العام للجامعة العربية، أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مشتركًا من جانب جميع الأطراف المعنية بالسلام فى الشرق الأوسط، من أجل إعادة التأكيد على حل الدولتين بمرجعياته الدولية المعروفة والمتفق عليها.

وأضاف: "إننا نتطلع لقيام الإدارة الأمريكية الجديدة بتصحيح الإجراءات والسياسات غير المفيدة، والعمل على إعادة العملية السياسية إلى مسار مثمر، بما يمنح الأمل مجددًا للشعب الفلسطينى فى أن المجتمع الدولى سوف ينصف مسعاه النبيل ونضاله الطويل من أجل الحرية والاستقلال.

​وفى ختام كلمته، حرص أبو الغيط، على الترحيب بقرار الرئيس أبومازن عقد الانتخابات الفلسطينية مؤكدًا أنها خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطينى، داعيًا المجتمع الدولى لدعم القرار الفلسطينى والمساهمة فى تسهيل إجراء الانتخابات فى كافة الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية التى شهدت انعقاد ثلاث انتخابات فلسطينية فى السابق.