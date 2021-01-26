تركيا ترسل 25 مستشارًا عسكريًا إلى بغداد ضمن قوات الناتو

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر "تويتر"، قالت الدفاع التركية: "سيؤدى 25 عنصرًا، أحدهم برتبة عميد، مهامًا ضمن بعثة الناتو فى العراق".

وكان وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، أجرى زيارة إلى العراق، الأسبوع الماضى، أعلن خلالها أنه بحث مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة مع مسؤولى بغداد وأربيل.