تفجير جسر فى هولندا فى ظل احتجاجات ضخمة على قيود الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وأثار قرار حظر التجول فى هولندا حتى 9 فبراير غضبا عاما، وقام المحتجون بتفجير جسر ليلة الثلاثاء 26 يناير فى أمستردام.

وتداول النشطاء مقطع فيديو للتفجير، حيث يظهر العديد من الأشخاص وهم يضعون عبوات على الجسر، يفترض أنها تحتوى على وقود، وبعد ذلك، أشعلوا النار فى الحاويات وركضوا إلى مسافة آمنة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وينص قرار حظر تجول على منع المواطنين من مغادرة منازلهم من الساعة 21:00 مساء إلى الساعة 4.30 فجرا، وتجرى اشتباكات مع الشرطة فى مدن مختلفة من البلاد، وقد لوحظت حالات سرقة وحرق متعمد وتدمير للممتلكات.

وتم فرض حظر التجول فى هولندا، فى 22 يناير، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، واستمرت الاحتجاجات بشأن ذلك فى البلاد منذ يوم الأحد الماضى.