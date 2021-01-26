انتهاكات إسرائيلية واسعة للسيادة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - يواصل الجيش الاسرائيلى بشكل يومى انتهاكه للسيادة اللبنانية، واليوم ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنّ قوات إسرائيلية تجاوزت الحدود الفاصلة عن الأراضى المحررة، وقامت بعملية تمشيط واسعة لمحيط مواقعها العسكرية على تخوم مزارع شبعا المحتلة، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فى ظل تحليق طائرات الاستطلاع من دون طيار.





ولفتت الوكالة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، النظر إلى أنّ هذا التمشيط، ترافق مع انتهاك دبابة إسرائيلية للسياج الشائك الفاصل عن الأراضى اللبنانية المحرّرة، بمؤازرة دبابة ثانية وجيب عسكرى، حيث انتشر أكثر من 10 جنود بين الخط الأزرق والسياج الشائك، برفقة كلاب بوليسية. وتزامناً مع ذلك صدر عن قيادة الجيش اللبنانى بيان أفاد عن 8 انتهاكات إسرائيلية للأجواء اللبنانية 6 منها نفذتها الطائرات الحربية، واثنان نفذتها مسيّرتان من دون طيار حيث حلقت جميعها فى الأجواء اللبنىانية عموماً بشكل دائرى ومن ثم غادرت.

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