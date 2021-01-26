سوء الأحوال الجوية السبب .. تحذير عاجل لـ الدفاع المدني السعودي

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، من احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من المناطق.

وقالت المديرية في بيان لها: "وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبل على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة".

وأضافت: "ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة".

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

وكانت الأرصاد السعودية، أصدرت اليوم الثلاثاء، تحذيرا إلى المواطنين من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على جازان والشرقية وعسير ومكة المكرمة والباحة ونجران والجوف.

وقالت الأرصاد السعودية إن منطقة جازان ستشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، حيث تستمر إلى مساء الثلاثاء.

فيما تشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة ونشاطًا في الرياح السطحية مع تدن في مدى الرؤية، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وكذلك منطقة الباحة تشهد سحب رعدية ممطرة.

وحذرت الأرصاد سكان مكة المكرمة من تعرضها لسحب رعدية ممطرة أيضا ونشاطا للرياح خلال الساعات المقبلة.

فيما شهد نجران رياح وأتربة وتدن في الرؤية، والمنطقة الشرقية تشهد ضباب كثيف.