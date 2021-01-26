قبل أيام من محاكمته.. ترامب يوجه رسالة مهمة إلى أعضاء حزبه

كشف أحد كبار المساعدين السياسيين للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الأخير أمضى عطلة نهاية الأسبوع يطمئن بهدوء النواب الجمهوريين بأنه ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد.

ووجه ترامب رسالة من خلال المدير السياسي السابق بالبيت الأبيض، بريان جاك، إلى الجمهوريين الذين يفكرون في التصويت لصالح عزل ترامب، حذرهم فيها من أنه سيلاحقهم خلال الانتخابات التمهيدية المقبلة، وفقًا لموقع "بوليتيكو" الأمريكي.

ولم يذكر جاك قضية محاكمة ترامب في اتصالاته مع الجمهوريين، لكنه أراد أن يوصل رسالة إلى أعضاء الحزب مفادها أن ترامب يظل جمهوريًا، وقائدًا للحزب بالنسبة للكثيرين.

وقال السيناتور الجمهوري، كيفين كرامر، إن "الرئيس أرادني أن أعلم أنا وآخرين أن الرئيس جمهوري، ولن يبدأ في إنشاء حزب ثالث، وأن أي شيء سيفعله في السياسة سيكون جمهوريًا".