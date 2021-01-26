أعلن سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان، نهاية عمله الدبلوماسي في المملكة، مقدما الشكر لها حكومة وشعبا، ومثنيا على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.
وقال الشيخ شخبوط، اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع "تويتر": "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيرًا لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم".
وأضاف "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي".
وأشار: "العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".
وتابع الشيخ شخبوط، موجهًا الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروه من ترحيب وحفاوة.
واختتم قوله: "كل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرف عظيم ببلد استثنائي.. كلمات مؤثرة للسفير الإماراتي لدى السعودية عقب انتهاء عمله بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.