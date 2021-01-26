شرف عظيم ببلد استثنائي.. كلمات مؤثرة للسفير الإماراتي لدى السعودية عقب انتهاء عمله بالمملكة

أعلن سفير الإمارات في المملكة العربية السعودية، الشيخ شخبوط بن نهيان، نهاية عمله الدبلوماسي في المملكة، مقدما الشكر لها حكومة وشعبا، ومثنيا على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وقال الشيخ شخبوط، اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع "تويتر": "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسي سفيرًا لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم".

وأضاف "واليوم أنهي فترة استثنائية في بلد استثنائي، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة في عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفي".

وأشار: "العلاقة السعودية الإماراتية هي علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

وتابع الشيخ شخبوط، موجهًا الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر في المملكة الغالية على ما غمروه من ترحيب وحفاوة.

واختتم قوله: "كل التوفيق والسداد لأخي العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذي سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة".