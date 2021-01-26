يستعد النواب بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لتأدية اليمين كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وسلمت إدارة محاكمة ترامب في مجلس النواب - المكونة من مشرعين ديمقراطيين سيعملون كمدعين يوجهون الاتهامات لترامب أثناء المحاكمة - لائحة عزل الرئيس إلى مجلس الشيوخ أمس الاثنين، وذلك بعد الموافقة على اللائحة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، واتهامهم ترامب بالتحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.
وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن إجراءات المحاكمة ستبدأ يوم 8 فبراير، وذلك وفقًا لاتفاق توصل إليه زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين، تشاك شومر.
ومن المتوقع أن يكون رئيس المحكمة هو السيناتور الديمقراطي البارز، باتريك ليهي، حيث سيتخلى رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، عن تلك المهمة إلى ليهي نظرًا إلى أن ترامب يحمل صفة رئيس سابق.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس صراحة، أن محاكمة ترامب يجب أن تتم، معترفًا في الوقت ذاته بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث نتيجة ذلك.
يذكر أن بايدن قبل توليه السلطة أعلن أكثر من مرة أنه لن يتدخل في محاكمة ترامب، قائلًا إن الأمر يعود إلى مجلس الشيوخ، وجاء ذلك على لسانه ولسان مساعديه أكثر من مرة.
في الوقت ذاته، كشفت "سي.إن.إن" عن قيام ترامب بجمع فريق قانوني كامل لمتابعة ملف مساءلته أمام الكونجرس، مشيرة إلى أن بايدن يتوقع عدم الحصول على الأصوات الكافية لإدانة ترامب خلال محاكمته بمجلس الشيوخ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادًا لمحاكمة ترامب .. نواب مجلس الشيوخ يؤدون اليمين كمحلفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.