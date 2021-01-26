نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدات مالية وعينية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, تقدم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الكثير من المساعدات المالية والعينية لمختلف الجنسيات والديانات وليس فقط لأصحاب الجنسية الإماراتية, حيث حددت مؤسسة محمد بن راشد للمساعدات المالية والإنسانية مجموعة من الشروط والأحكام لكي يتقدم أي شخص يريد الحصول علي مساعدة من المؤسسة, وفي مقالنا سوف نوضح لكم الفئات التي تستطيع الحصول علي المساعدات, كما سوف نوضح أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, والشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول علي المساعدات, وأخيراً خطوات تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. الفئات التي تستطيع الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد المواطنين الإماراتيين. أي شخص وافد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. شخص وافد ليس إمارتي ولكن متزوج من مواطنة إماراتية. سيدة وافدة ومطلقة ولديها أبناء من مواطن إمارتي. أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تقديم طلب للحصول علي أجهزة ومستلزمات طبية أو أطراف صناعية.

مساعدات مالية وبناء منازل.

الحصول علي مساعدة من أجل سداد الرسوم الدراسية.

طلب لتقوم المؤسسة بسداد إيجارات سكنية وغيرها.

الحصول علي مساعدات علاجية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. شروط الحصول علي مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم رب الأسرة هو الذي يستطيع تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية. الحرص علي أن يكون رقم الجوال هو نفس رقم الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة. يتم إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطن. سريان الإقامة الخاصة بالوافد. الولادة ليست من ضمن المساعدات العلاجية. الأوراق المطلوبة لابد أن تكون ملونه وسارية الصلاحية. إذا كان هناك أي أوراق مطلوبة وليست موجودة سوف يتم تجاهل الطلب. يتم الرد علي الطلب بالقبول أو بالرفض في غضون أسبوعين. خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الدخول علي موقع “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم”. اختيار الخدمات الإلكترونية. قم بالضغط من القائمة الظاهرة بعدها ( تقديم طلب مساعدة). ثم ملئ البيانات المطلوبة. الموافقة علي الشروط المطلوبة. الضغط علي تقديم الطلب.

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