رابط التسجيل في برامج ودورات الديوان العام للمحاسبة للموظفين

التسجيل في الديوان العام للمحاسبة للموظفين، هو أحد البرامج المميزة التي وفرتها الحكومة بالمملكة العربية السعودية لمساعدة الموظفين في تنمية المهارات التي لديهم, ويعتبر الديوان العام للمحاسبة أحد الجهات الرقابية السعودية والمختصة في الرقابة علي أدوار والأداء بكل الجهات والوزارات الحكومية السعودية, ومن ضمن أهداف برنامج الديوان العام للمحاسبة مراجعة والتدقيق في كافة الإيرادات والمصروفات العامة والخاصة بالمملكة العربية السعودية, كما يقدم برنامج الديوان العام للمحاسبة للموظفين الكثير من الدورات التدريبية للموظفين والتي يستطيعون الالتحاق بها إذا توافرت بهم الشروط اللازمة, ومن هنا سوف نقوم بكتابه لكم أهم الدورات التدريبية التي يقدمها الديوان العام للمحاسبة للموظفين, وأيضاً سوف نقوم بتوضيح الشروط اللازمة للالتحاق بهذه الدورات التدريبية.

شروط التقديم والتسجيل في برامج التدريبية بالديوان العام للمحاسبة

لابد من توافر مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم لكي يتمكن من التسجيل في الدورات التدريبية للديوان العام للمحاسبة:

لابد أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون موظف في أحد الجهات الحكومية السعودية.

لا يجب أن يكون المتقدم متعاقد.

يقوم الشخص الذي يريد التسجيل في البرامج الخاصة بالديوان العام للمحاسبة بكتابة طلب بشكل صحيح ودقيق.

كما يجب كتابة السجل المدني في الطلب.

حتي يتم قبولك في احدي برامج التدريب لابد من توافق وظيفتك مع الدورة.

إذا تم قبول المتقدم وبدأت الدورات التدريبية, وقام بعدها بالغياب بنسبة 20% سوف يتم إلغاء التدريب الخاص به.

في حالة رغبة المتقدم الاعتذار عن البدء في الدورة التدريبية الخاصة بالديوان العام للمحاسبة، لابد أن يقوم بإبلاغ مركز التدريب علي الأقل بأسبوع قبل بداية الدورة, وذلك حتي لا يقوم المركز باستبعاده في الدورات التدريبية التالية.

الدورات التدريبية والتعليمية التي يقدمها الديوان العام للمحاسبة للموظفين

أتاح الديوان العام للمحاسبة للموظفين الكثير من الدورات التدريبية الخاصة بالموظفين الحكومية وذلك كنوع من المساعدة من الحكومة السعودية للموظفين الحكوميين في تنمية أدائهم الوظيفي الحكومي: