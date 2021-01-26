رابط دخول منصة مدرستي التعليمية وتردد قناة عين دروس

مع بداية الفصل الدراسي الثاني، يكون دخول منصة مدرستي التعليمية من الأمور اليومية الهامة للطلاب والطالبات في كل صفوف المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إعلان استمرار التعليم في الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة عم بُعد، وللجامعات منصاتها المختصة والتي تسمى البلاك بورد، ويتم استخدامها في المواد النظرية، كما يوجد لطلاب التعليم الأولى قنوات تعليمية متعددة، تغطي كل المراحل، يأتي إشارة بثها و استقبالها من القمر الصناع العرب سات، وتكون تحت اسم قنوات عين التعليمي.

رابط منصة مدرستي

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب والمعلمين وولي أمر الطالب، هو ما يبحث عنه المواطنين في السعودية، حيث حققت المنصة نجاحات كبيرة خلال الفصل الدراسي الأول، وهي الآن تستكمل ما قد بدأ من نجاحات على أيدي المعلمين والمعلمات، من يبذلون كل جهد لتقديم الشرح لطلابهم، ومساعدتهم على الفهم والتحصيل للمعلومات، وأداء الواجبات واختبار التقييم الشهري، أو الأسبوعي، ليتعرف كل طالب وولي أمر على المستوى الذي تم الوصول إليه، وكم هي العملية التعليمية الرقمية أصبحت تناظر التعليم الحضوري اليومي.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية استمرار التعليم الإلكتروني عن بعد في مرحل التعليم العامة وهي الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، حتى حلول الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، حينها ستقوم الوزارة وأجهزتها بإعلان قرار جديد، حول استمرار التعليم عن بعج، او العودية للتعليم بنظام الحضور في المدارس، أو الاعتماد على نظام خاص يجمع بين النظامين عن بعد والحضوري، ولذا يستمر رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول هو الهدف في الوقت الحالي للحصول على الشرح والتفاعل مع المعلمين والمدرسين بكل المدارس .

تردد قنوات عين التعليمية

قنوات عين لا يقل دورها عن ما تقدمه منصة مدرستي، وقد قامت الوزارة بإطلاق 23 قناة تعليمية تحت اسم قنوات عين التعليمية على العرب سات، القنوات تنشر جدول الحصص الأسبوعي على حسابات وزارة التعليم في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، والحساب الإلكتروني على موقع اليوتيوب، وهو الأخر يوفر فيديوهات للحصص التعليمية، حتى يستطيع الطالب الحصول على الشرح بالطريقة التي تناسبه وفي أي وقت على مدار جميع ساعات اليوم.