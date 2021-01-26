أفضل بنك للادخار في السعودية 2021 ومواعيد العمل الرسمية

كثيرة هي البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية، لذلك يحتار البعض من المواطنين والوافدين في اختيار أفضل بنك للادخار في السعودية 2021م، فيما يمكننا من خلال موقعنا الإشارة إلى أهم تلك البنوك التي يمكن للعميل الاستفادة منها بادخار أمواله فيها، إذ يتواجد في المملكة نحو 30 بنكا مرخص لهم العمل من البنك المركزي السعودي، بينها 13 محليًّا و17 فرعًا تابعًا للبنوك الأجنبية من مختلف دول العالم.أفضل بنك للادخار في السعودية 2021
نجيب عن سؤال “ما أفضل بنك للادخار في السعودية 2021م؟” الذي يردده البعض قبل اللجوء إلى هذه الخطوة التي يرغب من خلالها في ادخار أمواله والحفاظ عليها في الوقت نفسه من الضياع أو السرقة، وذلك عبر الجدول التالي:
|اسم البنك
|مميزات الادخار
|بنك الراجحي
|متوافق مع الشريعة الإسلامية.
يساعد على الاستثمار في صناديق الاستثمار.
عائد الاستثمار السنوي المتوقع 5%.
سهولة التداول في باقات الراجحي.
|مصرف الإنماء
|رصيد ادخاري متاح للاستثمار في البورصة السعودية بنسبة 100%.
أي مبالغ إيداع إضافية حسب ثاني يوم لإيداع الإدخار.
فتح الحساب مجانا دون رسوم.
يوجد حد أدنى لمبلغ الرصيد الخاص بالادخار حسب نوع الباقة.
|البنك العربي الوطني
|يتيح إصدار كشف حساب كل 6 أشهر.
لا يوجد أي رسوم شهرية للمعاملات المالية.
لا يوجد حد أدنى لسحب الرصيد.
يوجد حساب ادخار للأطفال تحت سن 18 عامًا.
|بنك الرياض
|يتيح التحويل المالي والإيداع بسهولة.
يمكن اختيار الحساب المناسب سواء بعائد ادخاري أو بدون.
العائد يكون بنظام المرابحة المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك نسبته 0.30% سنويا عند ادخار أكثر من 20 آلف ريال سعودي.
لا يحتاج إلى حد أدنى للإيداع.
|بنك سامبا
|يوفر حساب ثمارات الذي يتميز بأرباح ربع سنوية على المبلغ المدخر بقيمة 15 ألف ريال.
ويتيح برنامج الادخار للموظفين.
أما بالنسبة للدوام في المصارف المحلية والأجنبية في المملكة 2021م، والتي تهم العملاء والراغبين في فتح حسابات جديدة، فهي على النحو الآتي:
- دوام البنوك يبدأ من الساعة 9:30 صباحًا.
- ينتهي الدوام في تمام الساعة 4:30 عصرًا.
- أيام العمل تبدءًا من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.
- تنطبق هذه المواعيد على البنوك المحلية والأجنبية.
- بالنسبة للفروع التابعة للنساء فتبدأ في كثير من المصارف من الساعة 9 حتى الساعة 4 مساءً.
- دوام يوم السبت، فبرغم أنه إجازة أسبوعية في العديد من البنوك والمصارف، أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي “سامبا” بإتاحة ساعات عمل إضافية فيه من كل أسبوع لجميع البنوك السعودية والأجنبية.
- هذه المدة المؤقتة تصل إلى 8 ساعات عمل لبعض البنوك تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 8 مساءً.
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