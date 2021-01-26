إصابات بين المتظاهرين وقوى الأمن خلال محاولة اقتحام سرايا طرابلس شمال لبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع إصابات فى صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، خلال محاولة محتجين اقتحام سرايا طرابلس شمالى لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.





وأفادت صفحة القوات اللبنانية على "تويتر" بقيام عناصر الجيش اللبنانى بتشكيل درع بشرى لمنع المتظاهرين من اقتحام سرايا طرابلس. وشهدت مدينة طرابلس شمالى لبنان، أمس الاثنين، اشتباكات واسعة ومواجهات محتدمة بين المتظاهرين والقوى الأمنية، على خلفية وقفات ومسيرات حاشدة تشهدها المدينة احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية ورفضا لاستمرار حالة الإغلاق الشامل للبلاد الرامية إلى كبح تفشى وباء كورونا بدعوى أنها تلحق الضرر بالحالة الاقتصادية للمواطنين.

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