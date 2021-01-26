العاهل الأردنى: مستمرون فى تطوير التعاون مع دول الخليج

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، حرص الأردن على استمرار تطوير التعاون مع دول الخليج العربى، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المتينة، خاصة فى قطاعى الأمن الغذائى والمائى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".





وخلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، جدد العاهل الأردنى ترحيبه بمخرجات قمة "العلا" التى عقدت فى المملكة العربية السعودية، وأسهمت فى تعزيز التضامن ووحدة الصف العربى.

وأشاد الملك عبد الله بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا الخصوص، حيث تناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

كما شدد العاهل الأردنى على أهمية توحيد الصف العربى فى مواجهة التحديات، وتكثيف الجهود لتعميق العمل العربى المشترك، مؤكدًا حرص الأردن على دعم الجهود الرامية إلى خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اللقاء، عن تقديره للدور المهم للأردن فى تعزيز التضامن والتعاون العربى، مؤكدًا حرص قادة دول مجلس التعاون الخليجى على تعزيز العمل المشترك مع الأردن.