خلال 40 دقيقة.. فريق سعودي ينظف سطح الكعبة.. صور

أجرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف لسطح الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص.

ووفقًا لقناة "العربية"، تعد هذه الأعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني.

وقال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، إن وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة، ممثلة في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، تقوم بتنظيف سطح الكعبة المشرفة عبر آلية مقننة من خلال عدة مراحل.

وأوضح أن المراحل هي أولا: كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملًا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالفوط المبللة، ثم ترش جميعها بالماء وتمسح مرة أخرى، ثم عملية التجفيف.

وأضاف الجابري أنه تم إنجاز ذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز 40 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها "رئاسة شؤون الحرمين"، من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.